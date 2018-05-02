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Состав сборной на первый матч назовут за два часа до игры
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Жамнов: Огласим состав на первый матч ЧМХ-2018 за два часа до игры 

LiveSport.Ru 11 часов назад
Фото: ФХР
Старший тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о первой тренировке в Дании перед стартом чемпионата мира по хоккею.
«Хорошо, что покатались на основной арене — будем понимать, чего ждать ото льда. Сегодня был только первый день — в дальнейшем будет лучше.
Первыми тяжело проверять лед — видно, что он еще мокрый. Надеюсь, в дальнейшем будет лучше. Все-таки под него клали краску — это надо учитывать.
Ребята не чувствуют себя уставшими, все нормально. Я считаю, правильно выйти на лед и "выгнать сок", пропотеть. Наоборот, хорошо, что ребята продышались.
ы пока не планируем ничего объявлять — у нас пока есть на это время. Огласим состав за два часа до первой игры — до последнего будем его обдумывать.
Готовность сыграть Никиты Гусева и Кирилла Капризова?Это наша внутренняя кухня, и пока мы ждем все данные от наших врачей. Посмотрим, как все будет складываться», — приводит слова Жамнова официальный сайт Федерации хоккея России.
Напомним, первый матч на турнире сборная России проведет 4 мая против команды Франции.
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Жамнов: Огласим состав на первый матч ЧМХ-2018 за два часа до игры НХЛ. «Тампа» взяла реванш у «Бостона», «Вегас» дожал «Сан-Хосе» Шесть игроков из КХЛ вошли в расширенный состав сборной Чехии на ЧМ-2018
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