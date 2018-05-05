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Стэмкос: у Кучерова сегодня случился прорыв, и у меня случился
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Стэмкос: у Кучерова сегодня случился прорыв, и у меня случился 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился впечатлениями после победы в четвёртом матче серии с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ, 3-1 в серии), отметив свой гол и шайбу Никиты Кучерова. «Мы говорили о том, что хотим улучшить игру звена как такового. Мы знали, что в конечном счете это произойдет. Я видел, как забил Кучеров и чувствовал — это приходит. У него случился прорыв. У меня случился прорыв. Очень рад, что это произошло в победном матче», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.
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