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Сочетания сборной России на первой тренировке в Дании
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Сочетания сборной России по хоккею на первой тренировке в Дании 

Чемпионат.com 16 часов назад
Фото: Twitter
Сборная России провела вечернюю тренировку в Копенгагене. Подопечные Ильи Воробьёва занимались в следующих сочетаниях. Российская команда стартует на мировом первенстве послезавтра, 4 мая, игрой с Францией.
Вратари: Кошечкин, Шестёркин, Сорокин;
«Красные»: Нестеров — Зайцев, Капризов — Дацюк — Дадонов;
«Белые»: Гавриков — Киселевич, Григоренко — Анисимов — Бучневич;
«Синие»: Яковлев — Береглазов, Мамин — Андронов — Шалунов;
«Зелёные»: Трямкин — Хафизуллин, Бывальцев — Каблуков — Михеев, Сошников
Без звена: Барабанов
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