Сочетания сборной России на первой тренировке в Дании

Сборная России провела вечернюю тренировку в Копенгагене. Подопечные Ильи Воробьёва занимались в следующих сочетаниях. Российская команда стартует на мировом первенстве послезавтра, 4 мая, игрой с Францией.
Вратари: Кошечкин, Шестёркин, Сорокин;
«Красные»: Нестеров — Зайцев, Капризов — Дацюк — Дадонов;
«Белые»: Гавриков — Киселевич, Григоренко — Анисимов — Бучневич;
«Синие»: Яковлев — Береглазов, Мамин — Андронов — Шалунов;
«Зелёные»: Трямкин — Хафизуллин, Бывальцев — Каблуков — Михеев, Сошников
Без звена: Барабанов