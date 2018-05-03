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«Лада» продлила контракт с вратарем Иванниковым, чтобы обменять его в СКА
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«Лада» продлила контракт с вратарем Иванниковым, чтобы обменять его в СКА 

Р-Спорт 24 минуты назад
Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» продлил контракт с вратарем Евгением Иванниковым на год, чтобы вскоре обменять его в петербургский СКА, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Лада" по итогам сезона-2017/18 была исключена из состава участников КХЛ на следующий сезон. Лига предоставила тольяттинскому клубу возможность обменять игроков в статусе ограниченно свободных агентов в срок до 31 мая. С 1 июня хоккеисты, которыми не заинтересуются другие клубы КХЛ, получат статус неограниченно свободных агентов.
"Иванников возвращается в СКА. Он принял предложение о продлении контракта от «Лады» на год, теперь тольяттинский клуб может обменять Евгения на денежную компенсацию", — заявил собеседник агентства.
Иванников в завершившемся сезоне сыграл за «Ладу» в 11 матчах «регулярки» КХЛ, отразил 89,2% бросков по своим воротам и заработал коэффициент надежности 2,81.
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