Брэд Маршанд: У нас были моменты, но Василевский совершил несколько больших сэйвов

«К сожалению, мы допустили несколько ранних ошибок и не смогли выкарабкаться, — приводит слова Маршанда официальный сайт НХЛ. — У нас были моменты, но Василевский совершил несколько больших сэйвов. Иногда бывает и так».

Василевский признан второй звездой матча против «Бостона»

Напомним, после победы в первом матче в Тампе «медведи» потерпели два поражения подряд и теперь проигрывают в серии со счетом 1-2.

Единственную шайбу «Бостона» в третьем матче забил при счете 0:2 форвард Патрис Бержерон

Четвертый матч пройдет в ночь на 5 мая также в Бостоне.