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Брэд Маршанд: У нас были моменты, но Василевский совершил несколько больших сэйвов
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Брэд Маршанд: У нас были моменты, но Василевский совершил несколько больших сэйвов 

Советский спорт 1 час назад
Форвард «Бостона» Брэд Маршанд отметил игру голкипера «Тампы-Бэй» Андрея Василевского после четвертого матча между командами (1:4) в серии второго раунда плей-офф НХЛ.
«К сожалению, мы допустили несколько ранних ошибок и не смогли выкарабкаться, — приводит слова Маршанда официальный сайт НХЛ. — У нас были моменты, но Василевский совершил несколько больших сэйвов. Иногда бывает и так».
Василевский признан второй звездой матча против «Бостона»
Напомним, после победы в первом матче в Тампе «медведи» потерпели два поражения подряд и теперь проигрывают в серии со счетом 1-2.
Единственную шайбу «Бостона» в третьем матче забил при счете 0:2 форвард Патрис Бержерон.
Четвертый матч пройдет в ночь на 5 мая также в Бостоне.
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