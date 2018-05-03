Тори Крюг: У «Тампы-Бэй» хороший голкипер и защитники, которые вышибают наших игроков

Защитник «Бостона» Тори Крюг подвел итоги третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Тампой-Бэй» (1:4).

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«Нам нужно прибавить во многих компонентах, начиная от действий в своей зоне и заканчивая зарабатыванием дополнительных шансов на добивании, — приводит слова Крюга официальный сайт НХЛ. — У них хороший голкипер и защитники, которые удачно работают в своей зоне, блокируют броски и вышибают наших игроков с позиций у ворот».

Напомним, после победы в первом матче в Тампе «медведи» потерпели два поражения подряд и теперь проигрывают в серии со счетом 1-2.

Единственную шайбу «Бостона» в третьем матче забил при счете 0:2 форвард Патрис Бержерон . Все остальные 28 бросков соперника голкипер «молний» Андрей Василевский отразил.

Четвертый матч пройдет в ночь на 5 мая также в Бостоне.