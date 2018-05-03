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Тори Крюг: У «Тампы-Бэй» хороший голкипер и защитники, которые вышибают наших игроков
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Тори Крюг: У «Тампы-Бэй» хороший голкипер и защитники, которые вышибают наших игроков 

Советский спорт 1 час назад
Защитник «Бостона» Тори Крюг подвел итоги третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Тампой-Бэй» (1:4).
"Тампа" сравняла счет в серии с «Бостоном»
«Нам нужно прибавить во многих компонентах, начиная от действий в своей зоне и заканчивая зарабатыванием дополнительных шансов на добивании, — приводит слова Крюга официальный сайт НХЛ. — У них хороший голкипер и защитники, которые удачно работают в своей зоне, блокируют броски и вышибают наших игроков с позиций у ворот».
Напомним, после победы в первом матче в Тампе «медведи» потерпели два поражения подряд и теперь проигрывают в серии со счетом 1-2.
Единственную шайбу «Бостона» в третьем матче забил при счете 0:2 форвард Патрис Бержерон. Все остальные 28 бросков соперника голкипер «молний» Андрей Василевский отразил.
Четвертый матч пройдет в ночь на 5 мая также в Бостоне.
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