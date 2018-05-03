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Жерар Галлан: «Сан-Хосе» провел идеальный матч
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Жерар Галлан: «Сан-Хосе» провел идеальный матч 

Советский спорт 1 час назад
Главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан прокомментировал четвертый матч серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе» (0:4).
"Сан-Хосе" разгромил «Вегас» и сравнял счет в серии
«По мне, так они провели идеальный матч, — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ. — Это была их лучшая игра серии.
Мы недостаточно хорошо сыграли в прессинге, не смогли оказать достаточно давления на их защитников. Ключевым моментом для меня стало то, что они выиграли больше единоборств, чем мы. Мы сыграли не плохо, но недостаточно хорошо, чтобы победить. В отличие от соперника».
Напомним, счет в серии стал 2-2. Пятый матч в серии пройдет в пятницу на площадке «Вегаса».
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