Остался на Урале: защитник челябинского «Трактора» Иван Вишневский перешел в «Автомобилист»

30-летний хоккеист Иван Вишневский , выступавший за «Трактор» в минувшем сезоне, подписал контракт с «Автомобилистом». Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского хоккейного клуба. Как уточняют в КХЛ, контракт рассчитан на два сезона.

Защитник родился 18 февраля 1988 года в Барнауле. Воспитанник местного «Мотора». Профессиональную карьеру начинал в молодежной команде «Лады». В 2005 году отправился в Северную Америку, где три года выступал в юниорской лиге QMJHL за Rouyn-Noranda Huskies. В 2006 году задрафтован Dallas Stars в первом раунде. В НХЛ дебютировал в 2008 году. Большую часть заокеанской карьеры провел в АХЛ, выступая за Peoria Rivermen, Texas Stars, Chicago Wolves, Rockford IceHogs. В Россию вернулся в 2011 году, заключив контракт с «Атлантом», за который выступал два года, затем три сезона Иван отыграл за «Салават Юлаев», год за «Торпедо», минувший сезон провел в «Тракторе».

— Всего в КХЛ Иван Вишневский отыграл 410 матчей, набрав 112 (43+69) очков. В прошедшем сезоне набрал 24 (8+16) очка, из которых 7 (3+4) — в плей-офф, при общем показателе полезности +12, — сообщает пресс-служба «Автомобилиста».