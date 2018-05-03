Бывший нападающий «Барыса» стал игроком ЦСКА 

Бывший нападающий казахстанской хоккейной команды "Барыс" Линден Вей заключил контракт с московским клубом ЦСКА на два сезона, сообщает "Советский спорт".
На момент ухода из "Барыса" канадский хоккеист уступал только форвардам СКА Илье Ковальчуку и Никите Гусеву, занимая третье место в списке лучших бомбардиров лиги.
Спортсмен продолжил карьеру в "Цюрих Лайонс", где набрал восемь (2+6) очков в 15 встречах и стал чемпионом Швейцарии.
Ранее сообщалось, что "Барыс" продлил контракт с голкипером Хенриком Карлссоном.