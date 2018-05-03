Бывший нападающий «Барыса» стал игроком ЦСКА

Бывший нападающий казахстанской хоккейной команды "Барыс" Линден Вей заключил контракт с московским клубом ЦСКА на два сезона, сообщает "Советский спорт"

На момент ухода из "Барыса" канадский хоккеист уступал только форвардам СКА Илье Ковальчуку Никите Гусеву , занимая третье место в списке лучших бомбардиров лиги.

Спортсмен продолжил карьеру в "Цюрих Лайонс", где набрал восемь (2+6) очков в 15 встречах и стал чемпионом Швейцарии.