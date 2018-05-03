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ЦСКА заключит двухлетний контракт с бывшим хоккеистом «Барыса» Веем
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ЦСКА заключит двухлетний контракт с бывшим хоккеистом «Барыса» Веем 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Хоккейный клуб ЦСКА подпишет двухлетний контракт с канадским нападающим Линденом Веем, ранее выступавшим за казахстанский «Барыс». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦСКА.
В минувшем сезоне Вей стал одним из лучших бомбардиров «Барыса», набрав в регулярном чемпионате 52 очка (17 голов + 35 передач) и уступив по этому показателю только Найджелу Доусу (55 очков, 35 + 20). В середине января он перешел из «Барыса» в швейцарский «Цюрих», в 10 матчах за который набрал шесть очков (2+4). Форвард стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане.
"Контракт Вея с ЦСКА будет рассчитан до 2020 года", — сообщили в пресс-службе клуба.
Армейский клуб в минувшем сезоне дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл «Ак Барсу» со счетом 1-4.
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