Хоккеисты ЦСКА Основин и Сергеев перейдут в «Салават Юлаев» в обмен на права на Слепышева

В минувшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 23-летний Слепышев провел 50 матчей за «Эдмонтон», в которых набрал 12 (6 шайб + 6 передач) очков.

24-летний Основин, выступавший в прошедшем сезоне КХЛ за «Сибирь», за 53 игры в регулярном чемпионате отметился 23 (11+12) очками. Форвард в результате обмена на денежную компенсацию вернулся в ЦСКА.

25-летний защитник Сергеев провел за ЦСКА 38 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и сделал пять результативных передач. В плей-офф сыграл 13 игр и набранными очками за результативность не отметился.