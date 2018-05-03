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Хоккеисты ЦСКА Основин и Сергеев перейдут в «Салават Юлаев» в обмен на права на Слепышева
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Хоккеисты ЦСКА Основин и Сергеев перейдут в «Салават Юлаев» в обмен на права на Слепышева 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА получит права на нападающего Антона Слепышева, которые принадлежат уфимскому «Салавата Юлаеву», в обмен на Артема Сергеева и Вячеслава Основина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе армейского клуба.
В минувшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 23-летний Слепышев провел 50 матчей за «Эдмонтон», в которых набрал 12 (6 шайб + 6 передач) очков.
24-летний Основин, выступавший в прошедшем сезоне КХЛ за «Сибирь», за 53 игры в регулярном чемпионате отметился 23 (11+12) очками. Форвард в результате обмена на денежную компенсацию вернулся в ЦСКА.
25-летний защитник Сергеев провел за ЦСКА 38 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и сделал пять результативных передач. В плей-офф сыграл 13 игр и набранными очками за результативность не отметился.
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