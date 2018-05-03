Чарли Макэвой: В плей-офф у команд нет такой роскоши, как проигрывать матчи 

Защитник «Бостона» Чарли Макэвой прокомментировал поражение от «Тампы-Бэй» (1:4) в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
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«В плей-офф идет отчаянный хоккей, — приводит ESPN слова 20-летнего американца. — Ты не можешь подходить к игре с таким настроем: «О, у нас есть роскошь проиграть ее». Так не получится».
Напомним, после победы в первом матче в Тампе «медведи» потерпели два поражения подряд и теперь проигрывают в серии со счетом 1-2.
Единственную шайбу «Бостона» в третьем матче забил при счете 0:2 форвард Патрис Бержерон.
Четвертый матч пройдет в ночь на 5 мая также в Бостоне.