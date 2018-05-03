«Рязань» стала фарм-клубом «Сочи»

«Рязань» стала новым партнерским клубом «Сочи» в ВХЛ. Как сообщает официальный сайт «леопардов», соглашение о спортивном сотрудничестве рассчитано на один год.

Теперь в сезоне-2018/19 «Сочи» сможет командировать в одноименный клуб из Рязани своих игроков для получения теми игровой практики. Предыдущим фарм-клубом «леопардов» был «Дизель».

В завершившемся сезоне «Сочи» сыграл 56 матчей в «регулрке» КХЛ и пять матчей в плей-офф. Клуб дошел до четвертьфинала турнира и занял шестое место на «Западе».