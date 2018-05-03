ЦСКА заключит контракт с бывшим хоккеистом «Барыса»

Бывший нападающий «Барыса» Линден Вей пополнил состав ЦСКА, информирует официальный сайт московского клуба. Соглашение заключено на два сезона.

В прошлом сезоне Вей выступал за астанинский «Барыс» в КХЛ, проведя 50 матчей и набрав 52 (17+35) очка, и швейцарский «Цюрих Лайонс» в НЛА (2+6 очков в 15 встречах). Вместе с «Цюрихом» Вей стал чемпионом Швейцарии.

В составе сборной Канады 26-летний форвард стал бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года. В 6 матчах турнира на его счету 1 голевая передача.