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ЦСКА заключит контракт с бывшим хоккеистом «Барыса»
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ЦСКА заключит контракт с бывшим хоккеистом «Барыса» 

LiveSport.Ru 29 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Бывший нападающий «Барыса» Линден Вей пополнил состав ЦСКА, информирует официальный сайт московского клуба. Соглашение заключено на два сезона.
В прошлом сезоне Вей выступал за астанинский «Барыс» в КХЛ, проведя 50 матчей и набрав 52 (17+35) очка, и швейцарский «Цюрих Лайонс» в НЛА (2+6 очков в 15 встречах). Вместе с «Цюрихом» Вей стал чемпионом Швейцарии.
В составе сборной Канады 26-летний форвард стал бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года. В 6 матчах турнира на его счету 1 голевая передача.
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Жамнов: Огласим состав на первый матч ЧМХ-2018 за два часа до игры «Тампа-Бэй» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 1 мая ЦСКА заключит контракт с бывшим хоккеистом «Барыса»
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