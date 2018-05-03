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«Бостон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 5 мая
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«Бостон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 5 мая 

LiveSport.Ru 13 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
«Бостон»
В прошлом матче «Бостон» на своем льду уступил «Тампе-Бэй» (1:4). Это поражение стало вторым подряд для «Брюинз» и первым на своей площадке. Теперь счет в серии стал 2:1 в пользу «Лайтнинг», но у «Бостона» еще есть один домашний матч.
Все прогнозы на НХЛ  Единственную шайбу «Бостона» в третьей игре соорудило первое звено команды — отличился Патрис Бержерон с передачи Давида Пастрнака. По воротам Туукки Раска «Лайтнинг» нанесли 36 бросков, из которых три оказались точными. Еще один гол «Бостон» пропустил в пустые ворота. Российский вратарь Антон Худобин на лед не выходил.
«Бостон» не сумел сдержать натиск соперника в первом периоде, в котором команда пропустила три шайбы. Это и стало ключевым фактором поражения «Брюинз». С другой стороны, «Бостону» удалось реализовать свое, по сути, единственное большинство в матче, а в меньшинстве пропустил уже в пустые ворота. Так что спецбригады команды сыграли хорошо.
«Тампа-Бэй»
«Тампе-Бэй» удалось выполнить задачу-минимум, взяв победу на льду «Бостона». Напомним, в двух домашних матчах «Лайтнинг» потерпели одно поражение. Сейчас «Тампа» ведет в серии, и в случае победы в следующем матче, окажется в шаге от выхода в финал Восточной конференции.
Героем поединка стал нападающий Онджей Палат, который оформил дубль в самом начале матча, забросив, в том числе, победную шайбу. Также стоит отметить две результативные передачи защитника Виктора Хэдмана и шайбу Стивена Стэмкоса в пустые ворота. Сильный поединок выдал российский вратарь Андрей Василевский, который отразил 28 из 29 бросков в створ. Нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев очков не набрали, и закончили поединок с нулевой полезностью. При этом Кучеров нанес четыре броска по воротам.
«Тампа-Бэй» переиграла «Бостон» за счет своей активности на старте матча. «Лайтнинг» удалось забросить быстрые шайбы, после чего они не позволили «Брюинз» отыграться. Команда действовала агрессивнее в атаке и выглядела свежее.
Прогноз
Четвертый матч серии имеет ключевое значение для «Бостона». Поражение поставит «Брюинз» на грань вылета из плей-офф, а победа позволит сравнять счет в серии. Учитывая плачевный опыт третьей игры с двумя пропущенными голами в самом начале матча, «Бостона» должен сделать определенные выводы. Рекомендуем присмотреться к ставке на поздний первый гол в матче — с 9-й по 60-ю минуты с коэффициентом 1,82.
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