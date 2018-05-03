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Спортсмен из Нижнего Тагила вошел в состав сборной России по хоккею
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Спортсмен из Нижнего Тагила вошел в состав сборной России по хоккею 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
24—х летний хоккеист из Нижнего Тагила Никита Сошников вошел в состав сборной России по хоккею, которая примет участие в Чемпионате мира в Дании.
Вместе с ним в команде еще 25 спортсменов, в числе которых известный хоккеист Павел Дацюк.
Никита Сошников начал свою спортивную карьеру в тагильском «Спутнике». Сезон 2017 — 2018 начал в клубе «Торонто». А уже 15 февраля 2018 года года был обменян в «Сент-Луис Блюз»
82—й по счету Чемпионат мира по хоккею впервые пройдет в Дании (в Копенгагене и Хернинге) с 4 по 20 мая. Такое решение было принято 23 мая 2014 года на конгрессе Международной федерации хоккея, который проходил в Минске.
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