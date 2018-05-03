Покатил по Золотому кольцу: Санников подписал контракт с ярославским «Локомотивом»

Бывший игрок ХК «Сибирь» Степан Санников подписал контракт с ярославским «Локомотивом».

Информация об этом появилась на официальном сайте КХЛ вечером 3 мая.

«Нападающий Степан Санников (1990) подписал соглашение с «Локомотивом» сроком на три года. 27-летний россиянин впервые в КХЛ-овской карьере меняет команду, с сезона 2008/09 он выступал за «Сибирь»», — сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги.

27-летний форвард Степан Санников играл за ХК «Сибирь» с 2008 года. По данным КХЛ, за команду он провёл 486 матчей, набрал 152 очка: забросил 59 шайб и сделал 93 результативные передачи. Об уходе Санникова из «Сибири» стало известно в конце марта.