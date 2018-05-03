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Хохряков: «Сразу дал добро на переход в „Салават“, ставлю высокие задачи»
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Хохряков: «Сразу дал добро на переход в „Салават“, ставлю высокие задачи» 

SPORT24.ru 37 минут назад
Форвард Петр Хохряков прокомментировал свой переход в «Салават Юлаев». В сезоне 2017/18 Хохряков выступал за «Авангард», проведя в регулярном чемпионате КХЛ 51 матч и набрав 14 (8+6) очков. В семи матчах плей-офф форвард забросил две шайбы. Хохряков — обладатель Кубка Гагарина в составе СКА.
«Когда поступило предложение от уфимского клуба, я долго не думал и сразу дал добро на переход. В «Салавате Юлаеве» у меня есть друзья, хорошо знаю Антона Бурдасова. Ставлю перед собой самые высокие задачи», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
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