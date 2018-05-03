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Клуб КХЛ «Спартак» подписал контракты с Ганзлом и Даугавиньшем
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Клуб КХЛ «Спартак» подписал контракты с Ганзлом и Даугавиньшем 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 3 мая. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" подписал контракты с латвийским нападающим Каспарсом Даугавиньшем и чешским форвардом Робином Ганзлом. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Соглашение с 29-летним Даугавиньшем рассчитано на два года, с 29-летним Ганзлом — на один сезон.
Даугавиньш играл в КХЛ за рижское и московское «Динамо», последние три сезона хоккеист провел в составе нижегородского «Торпедо». В сезоне-2017/18 Даугавиньш сыграл в 60 матчах, в которых набрал 29 (11 шайб + 18 передач) очков. Всего в КХЛ нападающий провел 276 матчей, в его активе 163 (68+95) очка.
Ганзл перешел в «Спартак» из нижнекамского «Нефтехимика», в сезоне-2017/18 он провел 45 матчей и набрал 27 (8+19) очков. Нападающий в составе сборной Чехии примет участие в чемпионате мира, который стартует в Дании 4 мая.
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