Клуб КХЛ «Спартак» подписал контракты с Ганзлом и Даугавиньшем

ТАСС , 3 мая. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" подписал контракты с латвийским нападающим Каспарсом Даугавиньшем и чешским форвардом Робином Ганзлом . Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 29-летним Даугавиньшем рассчитано на два года, с 29-летним Ганзлом — на один сезон.

Даугавиньш играл в КХЛ за рижское и московское «Динамо», последние три сезона хоккеист провел в составе нижегородского «Торпедо». В сезоне-2017/18 Даугавиньш сыграл в 60 матчах, в которых набрал 29 (11 шайб + 18 передач) очков. Всего в КХЛ нападающий провел 276 матчей, в его активе 163 (68+95) очка.

Ганзл перешел в «Спартак» из нижнекамского «Нефтехимика», в сезоне-2017/18 он провел 45 матчей и набрал 27 (8+19) очков. Нападающий в составе сборной Чехии примет участие в чемпионате мира, который стартует в Дании 4 мая.