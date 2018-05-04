ХК «Спартак» подписал контракты с четырьмя легионерами

Хоккейный клуб "Спартак" подписал контракты с четырьмя легионерами. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Контракт с латвийским нападающим Каспарсом Даугавиньшем рассчитан на два года. Со словацким вратарем Юлиусом Гудачеком , чешским нападающим Робином Ганзлом и латвийским форвардом Мартиньшем Карсумсом подписаны однолетние контракты.

Даугавиньш с сезона-2015/16 выступал за нижегородское "Торпедо". В прошедшем сезоне он забросил 11 шайб и сделал 18 результативных передач в 60 матчах. Ганзл в прошедшем сезоне провел 45 матчей за нижнекамский "Нефтехимик", в которых забросил восемь шайб и сделал 19 результативных передач. Карсумс, с сезона-2013/14 выступавший за московское "Динамо", в прошедшем чемпионате принял участие в 34 матчах, забросив три шайбы и сделав 12 результативных передач.