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«Спартак» подписал контракты с четырьмя легионерами
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ХК «Спартак» подписал контракты с четырьмя легионерами 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Хоккейный клуб "Спартак" подписал контракты с четырьмя легионерами. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с латвийским нападающим Каспарсом Даугавиньшем рассчитан на два года. Со словацким вратарем Юлиусом Гудачеком, чешским нападающим Робином Ганзлом и латвийским форвардом Мартиньшем Карсумсом подписаны однолетние контракты.
Даугавиньш с сезона-2015/16 выступал за нижегородское "Торпедо". В прошедшем сезоне он забросил 11 шайб и сделал 18 результативных передач в 60 матчах. Ганзл в прошедшем сезоне провел 45 матчей за нижнекамский "Нефтехимик", в которых забросил восемь шайб и сделал 19 результативных передач. Карсумс, с сезона-2013/14 выступавший за московское "Динамо", в прошедшем чемпионате принял участие в 34 матчах, забросив три шайбы и сделав 12 результативных передач.
Гудачек в прошедшем сезоне провел 52 матча за "Северсталь" с процентом отраженных бросков 92,0% и коэффициентом надежности 2,24 в регулярном чемпионате и 90,1% и 3,66 — в плей-офф.
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