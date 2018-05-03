Гавриков и Киселевич тренируются в пятерке с Дацюком

Защитники Владислав Гавриков и Богдан Киселевич занимаются на тренировке сборной России по хоккею в пятерке с форвардами Кириллом Капризовым, Павлом Дацюком и Евгением Дадоновым. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.
На первой тренировке в среду с тройкой Дацюка тренировались защитники Никита Нестеров и Никита Зайцев. Перед тренировкой на льду "Роял Арены" состоялась фотосессия сборной России.
Состав российской команды выглядит следующим образом:
вратари — Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин, Илья Сорокин;
"красные" — Гавриков — Киселевич, Капризов — Дацюк — Дадонов;
"белые" — Нестеров — Зайцев, Михаил Григоренко — Артем Анисимов — Павел Бучневич;
"синие" — Егор Яковлев — Алексей Береглазов, Максим Мамин — Сергей Андронов — Максим Шалунов, Никита Сошников;
"желтые" — Никита Трямкин — Динар Хафизуллин, Александр Барабанов — Илья Каблуков — Илья Михеев, Алексей Бывальцев.
Сборная России начнет выступление на чемпионате мира матчем с командой Франции 4 мая, начало — 17:30 мск.