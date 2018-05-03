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«Спартак» объявил о подписании Ганзла
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«Спартак» объявил о подписании Ганзла 

Советский спорт 31 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Форвард Робин Ганзл стал игроком «Спартака», сообщает официальный твиттер клуба.
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29-летний нападающий подписал с красно-белыми контракт на один год. Нынешний сезон Ганзл провел в «Нефтехимике» и в 40 матчах регулярного чемпионата набрал 25 (8+17) очков при показателе полезности «–4» и 20 минутах штрафа. В пяти матчах плей-офф на счету Ганзла две результативные передачи.
Чешский форвард Робин Ганзл пополнил состав красно-белых. Соглашение с 29-летним нападающим подписано на один сезон. В минувшем сезоне Ганзл дебютировал в КХЛ, в составе «Нефтехимика» он провёл 45 матчей и набрал 27 (8+19) очков. pic.twitter.com/ZMm2EFfKhU
— Спартак Москва (@spartak_hc) May 3, 2018
До этого, на протяжении семи сезонов, форвард выступал в Чехии за «Литвинов», с которым в 2015 году стал чемпионом Экстралиги.
Отметим, что Ганзл вошел в состав сборной Чехии на чемпионат мира в Дании.
Ранее «Спартак» объявил о подписании двухлетнего контракта с форвардом Каспарсом Даугавиньшем, ранее выступавшим за «Торпедо».
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