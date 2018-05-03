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«Авангард» и «Тосно» подали документы на лицензирование
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РФС: «Авангард» и «Тосно» подали документы для прохождения лицензирования 

RT на русском 55 минут назад
Фото: ТАСС
Курский «Авангард» и «Тосно» из Ленинградской области подали документы в Российский футбольный союз (РФС) для прохождения лицензирования на будущей сезон в связи с возможным участием в Лиге Европы.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов Александра Зоркова.
«Оба клуба подали документы на участие в чемпионате России с возможным выступлением в Лиге Европы. Комиссия их рассмотрит», — заявил Зорков.
Команды сыграют в финальном матче Кубка России, который пройдёт 9 мая в Волгограде. Встреча начнётся в 19:00 мск. Победитель получит путёвку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона.
Ранее сообщалось, что курский «Авангард» начал процедуру лицензирования в РФС для участия в еврокубках.
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