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Кузмак: «Чемпионат мира по хоккею 2018 года — не второстепенный»
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Кузмак: «Чемпионат мира по хоккею 2018 года — не второстепенный» 

SPORT24.ru 46 минут назад
Спортивный комментатор и PR-менеджер сборной России по хоккею Александр Кузмак поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира по хоккею. По его словам, турнир не будет носить второстепенного характера, и на него приедут многие звезды заокеанского хоккея.
«Этот чемпионат мира — не второстепенный. В большинстве случаев чемпионат мира в олимпийский сезон является таковым по той причине, что в олимпийский цикл на лучшие составы и игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приезжают именно на Олимпиаду. На этот раз очень многие игроки захотели поддержать свою команду именно на этом турнире в силу того, что они не попали на Олимпиаду.
Запал Знарка закончился, человек очень сильно устал эмоционально. Быстрая отставка связана, скорее всего, с взаимоотношениями Олега Валерьевича с руководством сборной и клуба. Причем эта отставка прогнозировалась еще до начала Олимпийских игр.
На Олимпиаде-2018 не были представлены многие игроки НХЛ, поэтому многие из них «не наигрались» за сезон и остаются не удовлетворены тем, что не сыграли за национальную команду на Олимпиаде. Канада везет всех молодых звезд. Нападение у них фантастическое по именам и очень молодое. У американцев тоже самое. В линии атаки у них очень сильные игроки», — рассказал Кузмак в интервью Sport24.ru.
Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая.
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