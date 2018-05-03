Дацюк и Капризов снялись в ролике против допинга

Хоккеисты сборной России Павел Дацюк и Кирилл Капризов приняли участие в съёмках видеоролика Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) против допинга.
Об этом сообщает РИА Новости.
Капризов на камеру сказал на английском и русском языках фразу «Допинг — не хоккей», а Дацюк — «Играй честно», держа в руках зелёную шайбу.
3 мая состоялось официальное фотографирования российских хоккеистов на «Роял Арене» в Копенгагене.
Ранее известный российский хоккеист Буре поделился ожиданиями от выступления отечественной сборной на мировом первенстве.