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Хоккеист «Торпедо» стал игроком ЦСКА
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Хоккеист «Торпедо» стал игроком ЦСКА 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: ТАСС
Московский ЦСКА усилился защитником Дмитрием Шулениным, который в последнее время выступал за нижегородское «Торпедо», информирует "Советский спорт".
Как сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), «Торпедо» за трансфер своего игрока в стан армейцев получил солидную денежную компенсацию.
"Торпедо" в минувшем сезоне занял пятое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ и не смог пробиться в плей-офф турнира. 22-летний Шуленин провел на льду 32 игры, в которых отметился тремя результативными передачами.
ЦСКА уступил казанскому «Ак Барсу» в финале Кубка Гагарина.
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" подписал двух легионеров.
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