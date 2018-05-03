Хоккеист «Торпедо» стал игроком ЦСКА

Как сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), «Торпедо» за трансфер своего игрока в стан армейцев получил солидную денежную компенсацию.

"Торпедо" в минувшем сезоне занял пятое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ и не смог пробиться в плей-офф турнира. 22-летний Шуленин провел на льду 32 игры, в которых отметился тремя результативными передачами.

ЦСКА уступил казанскому «Ак Барсу» в финале Кубка Гагарина.