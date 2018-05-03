Сборная ЦВО по хоккею сыграет первую игру Кубка Большого шлема Ночной хоккейной лиги против московской команды «Феникс» 

В групповом этапе турнира помимо москвичей команде ЦВО предстоит встретиться также с соперниками из Воронежа и Кемеровской области.
Сборная команда Центрального военного округа (ЦВО) по хоккею с шайбой сыграет первую игру Кубка Большого шлема Ночной хоккейной лиги против московской команды «Феникс».
Накануне вылета сборной в Сочи встречу со спортсменами провел командующий войсками округа генерал-лейтенант Александр Лапин.
В групповом этапе Кубка Большого шлема помимо москвичей команде ЦВО предстоит встретиться с соперниками из Воронежа и Кемеровской области.
В состав команды входят 20 военнослужащих. В соответствии с правилами лиги, все они — хоккеисты-любители, никогда профессионально не занимавшиеся данным видом спорта.
Справочно:
Ночная хоккейная лига — ведущая российская любительская спортивная организация, не имеющая аналогов в стране и мире. Фактически — любительский чемпионат страны по хоккею. Была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея.