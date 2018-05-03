Сборная ЦВО по хоккею сыграет первую игру Кубка Большого шлема Ночной хоккейной лиги против московской команды «Феникс»

В групповом этапе турнира помимо москвичей команде ЦВО предстоит встретиться также с соперниками из Воронежа и Кемеровской области.

Сборная команда Центрального военного округа (ЦВО) по хоккею с шайбой сыграет первую игру Кубка Большого шлема Ночной хоккейной лиги против московской команды «Феникс».

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В групповом этапе Кубка Большого шлема помимо москвичей команде ЦВО предстоит встретиться с соперниками из Воронежа и Кемеровской области.

В состав команды входят 20 военнослужащих. В соответствии с правилами лиги, все они — хоккеисты-любители, никогда профессионально не занимавшиеся данным видом спорта.

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