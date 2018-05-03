Хоккеистам РФ стоит настраиваться на тяжелый матч ЧМ

Тренер сборной России по хоккею: перед первым матчем на ЧМ всегда есть волнение

Старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился ожиданиями от первого матча чемпионата мира против национальной команды Франции.

«Настроение рабочее, сегодня лёд уже лучше, все в одинаковых условиях. Не сказал бы, что Франция — не самый сильный соперник. Тут любая сборная может преподнести сюрприз, если на неё не настроиться. Перед первым матчем всегда есть волнение, настраиваемся на тяжёлый матч», — приводит слова Жамнова «Чемпионат».

Матч Россия — Франция состоится 4 мая. Начало встречи в 17:15 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею планирует заявить на ЧМ семь защитников и 12 нападающих.