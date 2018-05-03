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Хоккеистам РФ стоит настраиваться на тяжелый матч ЧМ
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Тренер сборной России по хоккею: перед первым матчем на ЧМ всегда есть волнение 

RT на русском 18 минут назад
Фото: ТАСС
Старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился ожиданиями от первого матча чемпионата мира против национальной команды Франции.
«Настроение рабочее, сегодня лёд уже лучше, все в одинаковых условиях. Не сказал бы, что Франция — не самый сильный соперник. Тут любая сборная может преподнести сюрприз, если на неё не настроиться. Перед первым матчем всегда есть волнение, настраиваемся на тяжёлый матч», — приводит слова Жамнова «Чемпионат».
Матч Россия — Франция состоится 4 мая. Начало встречи в 17:15 мск.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею планирует заявить на ЧМ семь защитников и 12 нападающих.
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