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Гавриков пожаловался на цены в Дании
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Владислав Гавриков: «Цены в Копенгагене? Вот поэтому я из отеля не выхожу» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: ТАСС
Защитник сборной России Владислав Гавриков поделился ожиданиями от встречи со сборной Франции, которой российская команда начнет чемпионат мира в Дании.
— Как вам Копенгаген?
— Все отлично. Настроение хорошее. Готовимся к французам. В плане размещения — все здорово. Не на что жаловаться. Прекрасные условия. Мне все нравится.
— Цены тоже нравятся?
— Вот поэтому я из отеля не выхожу.
— Что знаете о французах? Можно ли их назвать слабым соперником?
— Как говорится, самый сильный соперник — тот, с которым сегодня играем. Мы все равно же готовимся идти от матча к матчу. И далеко не загадывать.
— Уже 80 матчей в сезоне провели. Ощущается?
— Нет. Нормально все. Успели немножко перевести дух. И потренироваться.
— После Кельна и Пхенчхана — ощущаете себя уже на опыте?
— У нас только Паша Дацюк может сказать, что он на опыте. Так что не могу сказать.
— У вас хороший контакт с Воробьевым?
— Если раньше нам было немножко тяжеловато перестроиться с одной модели на другую, то сейчас, спустя несколько собраний, тренировок и игр все уже пропитались этим.
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