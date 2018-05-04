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Анисимов сыграет в звене с Бучневичем и Григоренко в матче против французов на ЧМ
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Анисимов сыграет в звене с Бучневичем и Григоренко в матче против французов на ЧМ 

ТАСС 28 минут назад
Фото: ТАСС
КОПЕНГАГЕН, 4 мая. /ТАСС/. Нападающий Артем Анисимов и защитник Никита Зайцев вошли в заявку сборной России по хоккею на первый матч чемпионата мира в Дании против команды Франции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Ранее стало известно, что место в воротах сборной России займет Василий Кошечкин. Запасной вратарем будет Игорь Шестеркин.
Полностью состав российской команды выглядит следующим образом:
Владислав Гавриков — Богдан Киселевич, Кирилл Капризов — Павел Дацюк — Евгений Дадонов;
Никита Нестеров — Никита Зайцев, Михаил Григоренко — Артем Анисимов — Павел Бучневич;
Никита Трямкин — Динар Хафизуллин, Александр Барабанов — Илья Каблуков — Илья Михеев;
Егор Яковлев, Максим Мамин — Сергей Андронов — Максим Шалунов.
Матч между командами России и Франции начнется в пятницу в 17:15 мск.
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