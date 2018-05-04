Сборная России забросила семь шайб и победила в первом матче на чемпионате мира

Сборная России разгромила команду Франции в стартовом матче на чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

29-я апреля сборная России прервала серию из пяти поражений, которая началась после ухода с поста главного тренера Олега Знарка. Команда переиграла Чехию со счетом 4:2. Для Ильи Воробьева , сменившего Знарка, эта победа стала первой во главе сборной страны.

Турнир пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции. Россия в последний раз завоевывала золотые медали в 2014 году, на прошлом первенстве команда заняла третье место.