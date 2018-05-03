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Бучневич хочет «приколотить» соперника
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Хоккеист Бучневич хочет «приколотить» соперника 

News.ru 54 минуты назад
Фото: Reuters
Хоккеист сборной России 23-летний Павел Бучневич заявил, что не упустит возможности в игре чемпионата мира против шведов провести силовой приём против одноклубника по «Нью-Йорк Рейнджерс» 25-летнего Мики Зибанежада.
«Давно не был в сборной, это мой первый чемпионат мира, так что особенное чувство у меня. Очень хочется показать себя на этом уровне. Что жду от встречи со шведами? Надеюсь, будет момент, чтобы приколотить Зибанежада. Ничего такого между нами, просто. О сборной Франции знаю только о футбольной, если честно. В хоккейной Стефан Да Коста вроде есть, а больше никого не знаю. Погба не приехал», — цитирует РИА Новости Бучневича.
XV по хоккею пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хёрнинге. В пятницу, 4 мая, российская команда проведет первый матч турнира против французов, а в заключительном матче группового этапа сыграет со шведами 15 мая.
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