Хоккеист Бучневич хочет «приколотить» соперника

Хоккеист сборной России 23-летний Павел Бучневич заявил, что не упустит возможности в игре чемпионата мира против шведов провести силовой приём против одноклубника по «Нью-Йорк Рейнджерс» 25-летнего Мики Зибанежада.

«Давно не был в сборной, это мой первый чемпионат мира, так что особенное чувство у меня. Очень хочется показать себя на этом уровне. Что жду от встречи со шведами? Надеюсь, будет момент, чтобы приколотить Зибанежада. Ничего такого между нами, просто. О сборной Франции знаю только о футбольной, если честно. В хоккейной Стефан Да Коста вроде есть, а больше никого не знаю. Погба не приехал», — цитирует РИА Новости Бучневича.

XV по хоккею пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хёрнинге. В пятницу, 4 мая, российская команда проведет первый матч турнира против французов, а в заключительном матче группового этапа сыграет со шведами 15 мая.