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Тренер сборной Швеции может потерять глаз
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Тренер сборной Швеции может потерять глаз из-за отслоения сетчатки 

Чемпионат.com 3 мая 2018
Фото: Википедия
Петер Попович, один из помощников главного тренера сборной Швеции на нынешнем чемпионате мира, не смог присутствовать на матче своей команды со сборной Беларуси из-за проблем со зрением. Тренера увезли в больницу непосредственно перед игрой — врачи диагностировали проблемы с сетчаткой глаза.
«Пару дней назад я почувствовал, что глаз сильно чешется, появилось раздражение. Выяснилось, что часть сетчатки отслоилась, и если не принять срочных мер, может наступить слепота. Для меня это стало шоком», — приводит слова Поповича Afonbladet.
«Мы надеемся, что он сможет вернуться в команду в самом ближайшем будущем. Попович — человек с огромным опытом и энергией, Это настоящий лидер для нас», — отметил капитан шведов Микаэль Баклунд.
Отметим, что Попович сыграл почти 500 матчей в НХЛ, а в штате национальной команды работает с 2011 года.
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