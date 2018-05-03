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Анисимов: «Сказал Кейну: „Увидимся в матчах на вылет“
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Артем Анисимов: «Сказал Кейну: „Увидимся в матчах на вылет“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: ТАСС
Нападающий "Чикаго" и сборной России Артем Анисимов отметил, что уже акклиматизировался в Дании, где 4 мая стартует чемпионат мира.
— Акклиматизация прошла?
— Да, все хорошо, акклиматизировался уже.
— Как вам новая арена? — Да все хорошо. Раздевалка у нас вообще классная. Мне очень нравится.
— Вы уже проигрывали французам на чемпионате мира в 2013 году.
— Помню эту игру. Поэтому надо настраиваться очень серьезно. Сейчас все хорошо играют в хоккей, умеют забивать голы. Надо сыграть строго в обороне. И реализовывать свои моменты. Нам тогда как раз этого и не хватило — мы свои моменты не реализовывали. — Вы готовились к чемпионату мира с Патриком Кейном, который сыграет за сборную США. Заключали какие-то пари? — Нет. Я просто сказал ему: "Увидимся в матчах на вылет". — Что скажете о своем звене? (Григоренко — Анисимов — Бучневич — прим. "СЭ") — Хорошее звено. Все как на подбор. Одного роста. Взаимопонимание хорошее. Поговорили, обговорили с ребятами, как и что делать.
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