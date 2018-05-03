Артем Анисимов: «Сказал Кейну: „Увидимся в матчах на вылет“

Нападающий "Чикаго" и сборной России Артем Анисимов отметил, что уже акклиматизировался в Дании, где 4 мая стартует чемпионат мира.

— Акклиматизация прошла?

— Да, все хорошо, акклиматизировался уже.

— Как вам новая арена? — Да все хорошо. Раздевалка у нас вообще классная. Мне очень нравится.

— Вы уже проигрывали французам на чемпионате мира в 2013 году.