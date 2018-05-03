Хоккейный «Спартак» усилился двумя легионерами

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" усилился двумя легионерами. Ряды москвичей пополнили два нападающих — чех Робин Ганзл и латыш Каспарс Даугавиньш. Об этом сообщает ТАСС.

Обоим хоккеистам 29 лет. Соглашение с латышом рассчитано на два года, с чехом — на один сезон, отмечает пресс-служба клуба.

Даугавиньш играл в рижском и московском «Динамо», а последние три года представлял нижегородское «Торпедо». В прошлом сезоне он провел 60 матчей, в которых набрал 29 (11 шайб + 18 передач) очков.

Ганзл перешел в «Спартак» из нижнекамского «Нефтехимика», в сезоне-2017/18 он сыграл 45 матчей и набрал 27 (8+19) очков. Также чех в составе своей сборной примет участие в чемпионате мира, который стартует в Дании 4 мая.

Ранее сообщалось, что голкипер «Трактора» стал игроком клуба НХЛ.