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Хоккейный «Спартак» усилился двумя легионерами
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Хоккейный «Спартак» усилился двумя легионерами 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" усилился двумя легионерами. Ряды москвичей пополнили два нападающих — чех Робин Ганзл и латыш Каспарс Даугавиньш. Об этом сообщает ТАСС.
Обоим хоккеистам 29 лет. Соглашение с латышом рассчитано на два года, с чехом — на один сезон, отмечает пресс-служба клуба.
Даугавиньш играл в рижском и московском «Динамо», а последние три года представлял нижегородское «Торпедо». В прошлом сезоне он провел 60 матчей, в которых набрал 29 (11 шайб + 18 передач) очков.
Ганзл перешел в «Спартак» из нижнекамского «Нефтехимика», в сезоне-2017/18 он сыграл 45 матчей и набрал 27 (8+19) очков. Также чех в составе своей сборной примет участие в чемпионате мира, который стартует в Дании 4 мая.
Ранее сообщалось, что голкипер «Трактора» стал игроком клуба НХЛ.
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