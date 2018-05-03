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Костицын вернулся в минское «Динамо»
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Сергей Костицын вернулся в минское «Динамо» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: ТАСС
Минское "Динамо" на официальном сайте объявило о подписании контракта с нападающим "Торпедо" Сергеем Костицыным. Соглашение между 31-летним форвардом и клубом из белорусской столицы рассчитано на два года.
В прошлом сезоне Костицын сыграл за "Торпедо" 43 матча в регулярном чемпионате, набрав 14 (7+7) баллов за результативность. В последнем розыгрыше Кубка Гагарина он забросил 1 шайбу в 4 играх.
Напомним, что до перехода в "Торпедо" Костицын провел сезон-2016/17 в составе минчан. Он принял участие в 45 матчах "регулярки" КХЛ, набрав 26 (5+21) очков. В плей-офф на его счету две результативные передачи.
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