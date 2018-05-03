В начальную заявку России на ЧМ вошло 17 игроков

Тренерский штаб сборной России по хоккею включил 17 игроков в начальную заявку на чемпионат мира 2018 года. В заявку попали два вратаря и 15 полевых игроков, сообщает. Ими стали:
Вратари: Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин,
Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич, Никита Зайцев, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин,
Нападающие: Павел Дацюк, Александр Барабанов, Илья Каблуков, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Евгений Дадонов, Максим Мамин, Артем Анисимов, Павел Бучневич.
Чемпинат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая.