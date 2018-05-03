В начальную заявку России на ЧМ вошло 17 игроков

В начальную заявку России на ЧМ по хоккею вошло 17 игроков

Тренерский штаб сборной России по хоккею включил 17 игроков в начальную заявку на чемпионат мира 2018 года. В заявку попали два вратаря и 15 полевых игроков, сообщает. Ими стали:

Чемпинат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая.