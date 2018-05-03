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«Автомобилист» подписал нападающего Литовченко
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«Автомобилист» подписал нападающего Литовченко 

Советский спорт 57 минут назад
Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на один сезон.
Минувший сезон КХЛ Литовченко провел в «Амуре». В 43 матчах набрал 17 (9+8) очков при показателе полезности «-2».
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