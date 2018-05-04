Лоза раскритиковал сборную России

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Россия одержала фантастическую победу над Испанией 

Рамблер 4 мая 2018
Фото: photo.khl.ru
Сборная России выиграла матч с командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу и впервые в своей истории прошла в четвертьфинал.
Судья назначил серию пенальти по итогам основного и дополнительного времени. Сборная России совершила сенсацию и обыграла Испанию по пенальти со счетом 4-3.
Стартовые 90 минут поединка завершились со счётом 1:1. Первый дополнительный тайм закончился со счетом 1-1.
На групповом турнире россияне в первых двух турах выиграли у сборных Саудовской Аравии и Египта. В третьем матче команда уступила Уругваю.
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