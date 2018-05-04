Россия громит Австрию

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Сборная России трижды поразила ворота австрийцев менее чем за 4 минуты игры 

Чемпионат.com 4 мая 2018
Фото: photo.khl.ru
Продолжается первый период матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Австрии и России. «Чемпионат» прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Подопечным Ильи Воробьёва удалось трижды поразить ворота соперника менее чем за четыре минуты игры. На десятой минуте встречи Михаил Григоренко совершил перехват в средней зоне, на скорости ушёл от защитника и со входа в зону послал шайбу в дальний угол. Спустя две минуты Артём Анисимов оказался самым расторопным на пятаке и добил шайбу в ворота. На 14-й минуте Александр Барабанов на скорости влетел в чужую зону, сместился на левый край и из-под защитника послал шайбу точно под перекладину — 3:0.
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