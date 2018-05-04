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«Автомобилист» подписал контракт с Да Костой
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Клуб КХЛ «Автомобилист» подписал контракт с форвардом Да Костой 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" подписал контракт с французским нападающим Стефаном Да Костой. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Соглашение с 28-летним нападающим рассчитано на один сезон.
Да Коста с 2011 по 2014 год выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Оттаву". В КХЛ с 2014 по 2017 год он играл за московский ЦСКА. В прошедшем сезоне Да Коста выступал в швейцарском "Серветте". Он провел 35 матчей, в которых забросил 10 шайб и сделал 19 передач.
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