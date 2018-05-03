Соревнования соперников по группе В чемпионата мира по хоккею 2018 года продолжатся 4 мая в 21:15 по московскому времени — на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания) сыграют сборные Германии и Дании.
С 2009 года немцы и датчане поочередно выигрывают друг у друга матчи чемпионатов мира. Так, на первенстве планеты 2009 года Дания победила со счетом 3:1, через год Германия ответила победой с тем же счетом, в 2011-м датчане одержали верх по буллитам 4:3, а год спустя победили немцы — 1:2. Наконец, на чемпионате мира минувшего, 2017 года, победили скандинавы.
В связи с этим суеверные эксперты прочат победу команде Германии. Между тем не верящие в приметы специалисты напоминают о серебре, которое немцы завоевали на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, также отдавая предпочтение им.
Составы команд
Тренеры
Германия: Марко Штурм
Дания: Янне Карлссон
Вратари
Германия: Матиас Нидербергер, Тимо Пильмайер, Никлас Тройтле.
Защитники
Германия: Янник Зайденберг, Деннис Зайденберг, Бьерн Крупп, Оливер Мебус, Мориц Мюллер, Йонас Мюллер, Корбиниан Хольцер, Бернхард Эбнер.
Дания: Николас Йенсен, Йеспер Йенсен, Эмиль Кристенсен, Филип Ларсен, Матиас Лассен, Стефан Лассен, Оливер Лауридсен, Даниэль Нильсен.
Нападающие
Германия: Маркус Айзеншмид, Мануэль Видерер, Леон Драйзайтль, Доминик Кагун, Николас Креммер, Марк Михаэлис, Марсель Мюллер, Марсель Небельс, Маттиас Плахта, Даниэль Пьетта, Фредерик Тиффельс, Себастьян Увира, Патрик Хагер, Ясин Эхлиз.
Дания: Матиас Хансен Бау, Патрик Бьеркстранд, Йеспер Йенсен, Никлас Йенсен, Мадс Кристенсен, Мортен Мадсен, Николай Майер, Франс Нильсен, Мортен Поульсен, Петер Регин, Патрик Русселль, Фредерик Сторм, Никлас Хардт, Юлиан Якобсен.
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