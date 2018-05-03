Чемпионат мира по хоккею 2018: Германия — Дания (4 мая, 21:15), прогноз

Соревнования соперников по группе В чемпионата мира по хоккею 2018 года продолжатся 4 мая в 21:15 по московскому времени — на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания) сыграют сборные Германии и Дании.

С 2009 года немцы и датчане поочередно выигрывают друг у друга матчи чемпионатов мира. Так, на первенстве планеты 2009 года Дания победила со счетом 3:1, через год Германия ответила победой с тем же счетом, в 2011-м датчане одержали верх по буллитам 4:3, а год спустя победили немцы — 1:2. Наконец, на чемпионате мира минувшего, 2017 года, победили скандинавы.

В связи с этим суеверные эксперты прочат победу команде Германии. Между тем не верящие в приметы специалисты напоминают о серебре, которое немцы завоевали на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, также отдавая предпочтение им.

Составы команд

Тренеры

Дания: Янне Карлссон

Вратари

Защитники

Нападающие