Сборная США на ЧМ-2018 в Дании всухую переиграла хозяев турнира

Сборная США выиграла свой второй матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. Американцы во встрече группы B всухую переиграли команду Дании — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Видео также можно посмотреть в «Твиттере» ИИХФ.

Днём ранее обе команды выиграли свои матчи в сериях буллитов. Сборная США обыграла канадцев (5:4 Б), а датчане оказались сильнее немцев (3:2 Б).

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