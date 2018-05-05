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Сборная США на ЧМ-2018 в Дании всухую переиграла хозяев турнира
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Сборная США на ЧМ-2018 в Дании всухую переиграла хозяев турнира 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Сборная США выиграла свой второй матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. Американцы во встрече группы B всухую переиграли команду Дании — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018 Заброшенными шайбами в составе сборной США отметились Уилл Батчер, Крис Крайдер, Кэм Аткинсон и Ник Дженсен.
Видео также можно посмотреть в «Твиттере» ИИХФ.
Днём ранее обе команды выиграли свои матчи в сериях буллитов. Сборная США обыграла канадцев (5:4 Б), а датчане оказались сильнее немцев (3:2 Б).
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