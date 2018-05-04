Кирилл Капризов забросил первый гол сборной России по хоккею на ЧМ-2018

Сборная России открыла счёт в первом периоде стартового матча чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. Наша команда играет с соперниками из Франции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018