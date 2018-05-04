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Кирилл Капризов забросил первый гол сборной России по хоккею на ЧМ-2018
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Кирилл Капризов забросил первый гол сборной России по хоккею на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сборная России открыла счёт в первом периоде стартового матча чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. Наша команда играет с соперниками из Франции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018
Подопечные Ильи Воробьёва сумели отличиться на восьмой минуте встречи. Точный бросок произвёл Кирилл Капризов. Евгений Дадонов совершил проход по флангу, собрал на себя всё внимание и сделал передачу на свободного Капризова, который бросил точно в угол.
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