Овечкин и Кузнецов поздравляют друг друга после завершения серии плей-офф

В шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил в овертайме со счётом 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1). Счёт в серии — 4-2 в пользу «Вашингтона».

Посмотреть, как российские нападающие поздравляют друг друга после завершения серии, можно в «твиттере» NHL GIFs.

«Кэпиталз» вышли в финал Восточной конференции в третий раз в истории, ранее — в 1990 и 1998 годах. В последнем случае «Вашингтон» дошёл до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Детройт Ред Уингз» (0-4).