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Овечкин и Кузнецов поздравляют друг друга после завершения серии плей-офф
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Овечкин и Кузнецов поздравляют друг друга после завершения серии плей-офф 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил в овертайме со счётом 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1). Счёт в серии — 4-2 в пользу «Вашингтона».
В овертайме победу «Вашингтону» принёс Евгений Кузнецов, которому ассистировали Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.
Посмотреть, как российские нападающие поздравляют друг друга после завершения серии, можно в «твиттере» NHL GIFs.
«Кэпиталз» вышли в финал Восточной конференции в третий раз в истории, ранее — в 1990 и 1998 годах. В последнем случае «Вашингтон» дошёл до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Детройт Ред Уингз» (0-4).
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