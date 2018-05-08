В финале Восточной конференции «Вашингтон» сыграет с «Тампой»

В шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Питтсбург Пингвинз» в овертайме — 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Счёт в серии — 4-2 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».

В двух предыдущих розыгрышах плей-офф «Вашингтон» уступал «Питтсбургу», будущему обладателю Кубка Стэнли, во втором раунде.

«Кэпиталз» вышел в финал Восточной конференции в третий раз в истории, ранее — в 1990 и 1998 годах. В последнем случае «Вашингтон» дошёл до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Детройту» (0-4).