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В финале Восточной конференции «Вашингтон» сыграет с «Тампой»
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В финале Восточной конференции «Вашингтон» сыграет с «Тампой» 

Чемпионат.com 2 часа назад
В шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Питтсбург Пингвинз» в овертайме — 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Счёт в серии — 4-2 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».
В двух предыдущих розыгрышах плей-офф «Вашингтон» уступал «Питтсбургу», будущему обладателю Кубка Стэнли, во втором раунде.
«Кэпиталз» вышел в финал Восточной конференции в третий раз в истории, ранее — в 1990 и 1998 годах. В последнем случае «Вашингтон» дошёл до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Детройту» (0-4).
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