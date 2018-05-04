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Малкин признан третьей звездой матча с «Вашингтоном»
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Малкин признан третьей звездой матча с «Вашингтоном» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин признан третьей звездой четвертого матча полуфинальной серии Восточной конференции НХЛ с "Вашингтон Кэпиталз" (3:1). Об этом сообщает "Советский спорт".
Первой звездой встречи стал американский форвард "Питтсбурга" Джейк Гюнцель, на счету которого дубль.
Вторым лучшим игроком матча признан канадский голкипер "Пингвинз" Мэтт Мюррей, отразивший 20 бросков.
Ранее сообщалось, что гол Малкина позволил "Питтсбургу" сравнять счет в серии с "Вашингтоном".
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