Малкин признан третьей звездой матча с «Вашингтоном»

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин признан третьей звездой четвертого матча полуфинальной серии Восточной конференции НХЛ с "Вашингтон Кэпиталз" (3:1). Об этом сообщает "Советский спорт".

Первой звездой встречи стал американский форвард "Питтсбурга" Джейк Гюнцель , на счету которого дубль.

Вторым лучшим игроком матча признан канадский голкипер "Пингвинз" Мэтт Мюррей , отразивший 20 бросков.

Ранее сообщалось, что гол Малкина позволил "Питтсбургу" сравнять счет в серии с "Вашингтоном".