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Гол Малкина помог «Питтсбургу» сравнять счет в серии с «Вашингтоном»
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Гол Малкина помог «Питтсбургу» сравнять счет в серии с «Вашингтоном»
Советский спорт
3 часа назад
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В составе «пингвинов» дубль оформил
Джейк Гюнцель
и еще одну шайбу добавил
Евгений Малкин
. В составе «столичых» гол на счету Джеймса Оши.
Счёт в серии стал равным — 2-2.
Пятый матч состоится 6 мая в Вашингтоне.
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