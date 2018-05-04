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Гол Малкина помог «Питтсбургу» сравнять счет в серии с «Вашингтоном»
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Гол Малкина помог «Питтсбургу» сравнять счет в серии с «Вашингтоном» 

Советский спорт 3 часа назад
В составе «пингвинов» дубль оформил Джейк Гюнцель и еще одну шайбу добавил Евгений Малкин. В составе «столичых» гол на счету Джеймса Оши.
Счёт в серии стал равным — 2-2.
Пятый матч состоится 6 мая в Вашингтоне.
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