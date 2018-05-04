Тротц: «Поверьте, Овечкин свои броски еще нанесет»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» (1:3) в четвертом матче полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли, а также оценил действия капитана команды Александра Овечкина , который за 21 минуту не нанес ни одного броска по воротам соперника.

«Пингвинз» очень здорово оборонялись. Пару раз мы могли подержать шайбу подольше, пару раз могли бросить, но попытались сыграть наверняка. Нам придется сделать их жизнь тяжелее. Посмотрим видео, попытаемся найти, что подправить. Эти маленькие поправки способны решить исход матча.

Игра Овечкина? Поверьте мне, Ови свои броски еще нанесет», — цитирует Тротца.

Счет в серии стал 2-2. Следующая игра состоится 6 мая в Вашингтоне.