«Спартак» подписал контракты с вратарем Гудачеком и форвардом Карсумсом 

Московский хоккейный клуб «Спартак» подписал контракты с голкипером Юлиусом Гудачеком и нападающим Мартиньшем Карсумсом, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Соглашения с 29-летним словацким вратарем и 32-летним латвийским форвардом рассчитаны на один сезон.
Гудачек в минувшем сезоне выступал за череповецкую "Северсталь", в составе которой в 48 матчах регулярного чемпионата отражал в среднем 92% бросков и пять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности, провел 4 игры в плей-офф. Карсумс в 34 играх «регулярки» за московское «Динамо» набрал 15 очков (3 гола и 12 результативных передач).
Форвард Вячеслав Литовченко заключил двустороннее соглашение на один сезон с екатеринбургским «Автомобилистом». В сезоне-2017/18 Литовченко провел за хабаровский «Амур» 48 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, записал себе в актив 19 очков (11+8).
Нападающий Денис Платонов продлил контракт с магнитогорским «Металлургом» на один сезон. Его статистические показатели в прошлом сезоне — 8 очков (3+5) в 57 играх.
"Сочи" заключил однолетний контракт с нападающим Робертом Розеном, сообщается в официальном аккаунте пресс-службы КХЛ в Twitter. В прошлом сезоне 30-летний шведский форвард в составе шведского клуба «Векшё Лейкерс» в 49 матчах регулярного чемпионата Шведской хоккейной лиги набрал 40 очков (17+23), в 10 играх плей-офф — 14 (8+6).